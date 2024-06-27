Белорусу по почте прислали двигатель от вертолета 6 27.06.2024, 15:35

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Ему может грозить тюрьма.

Посылку доставили из России. Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили продукцию военного назначения.

В посылке находился авиационный турбовальный двигатель, предназначенный для ударного вертолета Ми-24, сообщает пресс-служба белорусской таможни.

Говорится, что 56-летний гражданин Беларуси пытался незаконно вывезти двигатель за пределы ЕАЭС. Мужчина признан подозреваемым по уголовному делу.

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