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Белорусу по почте прислали двигатель от вертолета

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  • 27.06.2024, 15:35
  • 5,122
Белорусу по почте прислали двигатель от вертолета

Ему может грозить тюрьма.

Посылку доставили из России. Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили продукцию военного назначения.

В посылке находился авиационный турбовальный двигатель, предназначенный для ударного вертолета Ми-24, сообщает пресс-служба белорусской таможни.

Говорится, что 56-летний гражданин Беларуси пытался незаконно вывезти двигатель за пределы ЕАЭС. Мужчина признан подозреваемым по уголовному делу.

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