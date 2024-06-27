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«Скамейка запасных у режима короткая»

  • 27.06.2024, 15:45
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«Скамейка запасных у режима короткая»

О новых назначениях Лукашенко.

Лукашенко сменил главу МИД Сергея Алейника и назначил экс-посла в РФ Дмитрия Крутого главой своей администрации. Новым министром иностранных дел стал Максим Рыженков.

Общих выводов несколько, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

1. Доставать приходится кадры, которые себя давно зарекомендовали. Скамейка запасных очень короткая.

2. Между назначенцами самими и коллективами организаций, куда их поназначали, масса личных конфликтов. В МИДе и администрации Лукашенко готовятся к переменам.

3. В целом победила пророссийская партия эффективных менеджеров.

4. Европейский союз на растяжке. Доставать ли нового министра иностранных дел из санкционных списков? Сергею Алейнику развязали руки для теневой дипломатии с позиции «сенатора».

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