«Скамейка запасных у режима короткая»
- 27.06.2024, 15:45
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О новых назначениях Лукашенко.
Лукашенко сменил главу МИД Сергея Алейника и назначил экс-посла в РФ Дмитрия Крутого главой своей администрации. Новым министром иностранных дел стал Максим Рыженков.
Общих выводов несколько, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
1. Доставать приходится кадры, которые себя давно зарекомендовали. Скамейка запасных очень короткая.
2. Между назначенцами самими и коллективами организаций, куда их поназначали, масса личных конфликтов. В МИДе и администрации Лукашенко готовятся к переменам.
3. В целом победила пророссийская партия эффективных менеджеров.
4. Европейский союз на растяжке. Доставать ли нового министра иностранных дел из санкционных списков? Сергею Алейнику развязали руки для теневой дипломатии с позиции «сенатора».