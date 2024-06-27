Классика на новый лад: авто из фильма «Назад в будущее» возвращается на рынок
- 27.06.2024, 16:06
DeLorean DMC-12 оснастили 218-сильным электромотором.
В Великобритании презентовали электромобиль DeLorean DMC-12. Культовое авто из фильма «Назад в будущее» будут превращать в электрокар под заказ и продавать по цене от 65 000 до 85 000 фунтов стерлингов ($82 000 — 107 000). Об этом сообщается на сайте компании Electrogenic.
Именно эта фирма и выполнила нестандартный тюнинг DeLorean DMC-12. Она специализируется на превращении разнообразных классических автомобилей в электрокары.
Купе DeLorean DMC-12 оснастили электромотором на 218 л. с. и 310 Н∙м, а также аккумуляторной батареей емкостью 43 кВт∙ч. Оно способно разогнаться до 100 км/ч примерно за 5 с, а его запас хода превышает 240 км.
Электрическая установка увеличила массу DeLorean DMC-12 на 40 кг. Мало того, при желании владелец может снять ее и поставить обратно оригинальный бензиновый V6.
Это не первый электромобиль DeLorean DMC-12, однако другие подобные проекты отличаются тем, что авто осовременивают — меняют внешность или добавляют мультимедийную систему. В Electrogenic не модернизируют спорткар, а лишь реставрируют, то есть его дизайн и салон остаются почти полностью аутентичными. Добавили лишь селектор выбора режимов езды и индикатор работы электрической установки.