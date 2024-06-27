Украина и ЕС подписали соглашение о безопасности 27.06.2024, 16:09

В нем есть два основных раздела.

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о безопасности во время Саммита лидеров в четверг, 27 июня.

Документ подписали в зале Европейского совета.

Как пишет «Суспільне», в предварительном тексте документа содержатся два основных раздела по безопасности гарантий. В частности, первый раздел сфокусирован на долгосрочном обеспечении военной техникой, военной подготовке, оборонной реформе, сотрудничестве оборонных индустрий Украины и ЕС, обмене разведданными и тому подобное.

Второй раздел предусматривает разминирование и восстановление Украины, продолжение поддержки беженцев, сохранение и усиление антироссийских санкций, создание спецтрибунала для политической верхушки РФ.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский приехал в Броссель для участия в заседании Европейского совета и подписания трех соглашений по безопасности.

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