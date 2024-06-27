Известный белорусский завод продает здание
- 27.06.2024, 16:14
Цена — астрономическая, но есть бонус.
На аукционной площадке «ИПМ-торги» появился интересный лот. Известный белорусский завод БАТЭ продает административное здание. Обычно такие называют заводоуправлением, пишет Blizko.by.
ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (это полное название предприятия) выставило на продажу административный корпус «Б».
Его общая площадь — 5.430 квадратных метров, оно само четырехэтажное, но есть еще подземный этаж, а также пристройка, пешеходные дорожки и некая подпорная стенка.
Часть площадей, в сумме около 330 квадратных метров, арендуется двумя компаниями. Зато вместе с покупкой здания победитель аукциона получит сосну обыкновенную, ель сизую, липу обыкновенную и несколько штук можжевельника обыкновенного.
Начальная цена лота составляет 2.527.164 рубля. Шаг аукциона — 5% от текущей суммы.
Плюс победитель торгов должен будет уплатить 500 рублей затрат, 1.300 рублей затрат продавца на проведение оценки, 277 рублей затрат по публикации извещения в газете и 0,2% от продажной цены как вознаграждение организатору торгов.
Таким образом, покупатель заплатит за здание минимум 2.660.906 рублей, или примерно 838.873 доллара.
Аукцион состоится 17 июля в 10:00.