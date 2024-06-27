В Китае из компартии исключили двух бывших министров обороны 2 27.06.2024, 16:19

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Их обвиняют в коррупции.

В четверг, 27 июня, в Китае исключили бывших министров обороны Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ из правящей Коммунистической партии из-за обвинений в коррупции.

Об этом сообщил китайский государственный телеканал CCTV, цитирует CNN.

Отмечается, что исключение Ли Шанфу произошло через восемь месяцев после того, как его резко уволили с должности в октябре прошлого года без объяснения причин. До этого он исчез из поля зрения общественности на два месяца на фоне ряда чисток на высоком уровне.

Вэй Фэнхе, предшественника Ли Шанфу, также исключили из Коммунистической партии по обвинениям в коррупции.

Ранее СМИ сообщали, что Ли Шанфу могли репрессировать из-за обвинений в коррупции, связанных с его предыдущей должностью руководителя отдела военных закупок.

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