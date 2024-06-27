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Партизаны рассказали подробности о системе ПВО, прикрывающей дачу Путина в Сочи

  • 27.06.2024, 16:36
  • 2,876
Партизаны рассказали подробности о системе ПВО, прикрывающей дачу Путина в Сочи

И призвали российских военных идти на сотрудничество, чтобы выжить.

Партизанское движение обнаружило систему ПВО, прикрывающую дачу диктатора Путина в Сочи. Агент смог указать ее точное местоположение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления «АТЕШ».

«Наш агент сообщил об обнаружении системы противовоздушной обороны «Панцирь-С1» в Сочи. Этот комплекс расположен в 15 км от Бочаров Ручей в Сочи», - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, он предназначен для защиты от воздушных угроз и содержит ракеты, зенитные пушки, а также радар обнаружения и отслеживания воздушных целей.

Движение сопротивления указало точные координаты объекта:

▪ 43.534815, 39.813225

«Благодаря этой информации СОУ могут производить оценку военных возможностей, распределения сил на территории РФ и планировать операции по ликвидации важных военных объектов», - подчеркнули партизаны и призвали российских военных идти на сотрудничество, чтобы выжить.

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