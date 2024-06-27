Российский флот попал в засаду Анатолий Несмиян

27.06.2024, 16:47

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Анатолий Несмиян

Достаточно взглянуть на карту.

С флотом у России есть одна, чисто географическая, засада. Достаточно взглянуть на карту. Политика - это превращенная форма географии, и география России говорит лишь о том, что единственный океанский флот у нас может быть на Тихом океане. Все остальные выходы заперты - на Балтике и Черном море проливами под контролем стран НАТО, на севере - льдами Северного ледовитого океана. Только Камчатка дает выход на простор, но именно этот регион инфраструктурно является островом по отношению к остальной России, причем абсолютно несамодостаточным. Не придет осенью танкер с топливом - и привет.

Уже поэтому океанский флот для России - штука неочевидная в плане практического строительства. Советская стратегия на строительство атомных подводных крейсеров как носителей оружия возмездия была вполне адекватной в плане ресурсосбережения и учитывала уязвимость всех выходов к морю.

Наверное, поэтому нынешнее совещание - вообще ни о чем. Создать новую стратегию при таких вводных практически невозможно, да и время для этого - самое неудачное из всех возможных. Флот по способности пожирать ресурсы примерно равен космосу. Смотри на состояние космической отрасли России - получишь достаточно ясное представление и о возможностях военно-морского строительства.

Анатолий Несмиян, Telegram

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