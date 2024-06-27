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В Мозыре сом-переросток докучает местным рыбакам

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  • 27.06.2024, 17:14
  • 3,268
В Мозыре сом-переросток докучает местным рыбакам

Ему уже даже дали имя.

Мозырские рыбаки просят помощи у опытных сомятников, способных разобраться с рыбой-переростком. Сом по прозвищу Гриша уже давно терроризирует местных рыболовов — не дает спокойно порыбачить, сметая снасти, а теперь добрался еще и до уток, пишет fishingby.com.

Мозырянин Денис Пичков и несколько других рыболовов 25 июня стали свидетелями сомовьей охоты на уток.

— В районе станции Мозырь, на реке Припять сом позарился на утят. Одного утащил, а спустя полчаса в метрах двадцати ниже по течению пытался утащить уже взрослых уток, но безуспешно. Те успели отлететь на берег и больше к воде не спускались, — рассказал Денис.

Местные любители рыбалки этого сома прозвали Гришей, в честь громилы из фильма «Семь стариков и одна девушка» Евгения Карелова. Обитает сом-переросток в районе железнодорожного моста через Припять, невдалеке от завода ЖБИ, и стал настоящей головной болью для рыболовов.

Местные надеются, что в Беларуси найдется опытный рыбак, которому будет под силу выловить мозырского гиганта. Они считают, что рыбалка на Гришу «обещает быть интересной».

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