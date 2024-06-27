закрыть
27 июня 2024, четверг, 17:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили продажу порошка могилевского производителя

  • 27.06.2024, 17:30
В Беларуси запретили продажу порошка могилевского производителя

Небезопасно применять в некоторых стиральных машинах.

С 27 июня в Беларуси запретили продавать моющее синтетическое порошкообразное средство Washing Tone «Горная свежесть Автомат», которое производит могилевская компания ООО «Сэльвин-Про», сообщает Госстандарт.

По результатам проверки установлено, что изготовитель моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах любого типа», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (199±5) мм.

«Превышение показателя „пенообразующая способность“ вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Кроме того, продукция не соответствовала установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ по показателю „моющая способность“: при норме не менее 85% для порошкообразных моющих средств показатель составил 47,3%», — говорится в сообщении ведомства.

Порошок запретили продавать в Беларуси, а уже поступивший в продажу товар должны изъять из обращения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич
Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип