В Беларуси запретили продажу порошка могилевского производителя 27.06.2024, 17:30

Небезопасно применять в некоторых стиральных машинах.

С 27 июня в Беларуси запретили продавать моющее синтетическое порошкообразное средство Washing Tone «Горная свежесть Автомат», которое производит могилевская компания ООО «Сэльвин-Про», сообщает Госстандарт.

По результатам проверки установлено, что изготовитель моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах любого типа», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (199±5) мм.

«Превышение показателя „пенообразующая способность“ вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Кроме того, продукция не соответствовала установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ по показателю „моющая способность“: при норме не менее 85% для порошкообразных моющих средств показатель составил 47,3%», — говорится в сообщении ведомства.

Порошок запретили продавать в Беларуси, а уже поступивший в продажу товар должны изъять из обращения.

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