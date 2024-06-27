«Белые халаты»: Минздрав проговорился 27.06.2024, 17:37

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В Беларуси — всплеск заболевания коклюшем.

Гомельское издание «Флагшток» написало о переполненных детских больницах в Мозыре и Калинковичах. В городах началась вспышка пневмонии.

Как стало известно сайту Charter97.org, растет заболеваемость не только в этих городах. После резонанса в независимых СМИ Минздрав заявил, что «ничего страшного не происходит».

«Белые халаты» обратили внимание на то, что главный санитарный врач страны Светлана Нечай заявила, что 50% случаев пневмоний, которые сейчас регистрируются в Беларуси, вызываются микроорганизмами рода микоплазма. Этот возбудитель, по ее словам, в Беларуси в основном регистрируется у детей старше 5 лет и подростков:

— На самом деле эта информация — повод сильно встревожиться, поскольку микоплазменная пневмония у детей и подростков – это очень вероятно вторичная инфекция на фоне коклюша. Минздрав подтверждал весной, что в стране наблюдается рост коклюша, оговариваясь при этом, что причина отчасти в том, что часть белорусов стала пренебрегать вакцинацией от этой опасной болезни. Помимо этого пеняли на рост заболеваемости во всем мире и при этом, почему-то, не приводя точные данные по Беларуси.

Эту информацию озвучим мы. На внутренних совещаниях Минздрава были озвучены следующие цифры: за 4 месяца 2024 года в Беларуси официально зарегистрирован 1531 случай коклюша, в то время как за весь 2023 год – всего 881 случай.

Что же происходит в остальном мире? В странах ЕС/ЕЭЗ – подъем заболеваемости коклюшем начинался с сентября 2023 года. Агентство по обеспечению здоровья Великобритании (UKHSA) сообщило о почти 2 800 случаях в Англии за первые три месяца 2024 года. А это значит, что можно ответственно заявить, хоть по каким-то показателям мы не хуже Европы.

Повышение уровня заболеваемости коклюшем можно связать с рядом факторов, включая ожидаемые эпидемические пики, людей, которые не вакцинированы или не имеют актуальных прививок и снижение коллективного иммунитета в общей популяции во время пандемии COVID-19.

Согласно национальному календарю прививок Беларуси, вакцинация детей проводится в возрасте 2, 3, 4 месяцев, а потом — в возрасте 18 месяцев.

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