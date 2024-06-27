SpaceX получила контракт на построение корабля, который столкнет МКС с орбиты 2 27.06.2024, 18:03

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NASA будет контролировать возможную миссию.

NASA заключило с компанией миллиардера Илона Маска SpaceX контракт на сумму $843 млн на постройку космического корабля, который выведет Международную космическую станцию (МКС) с ее орбиты вокруг Земли, когда срок эксплуатации станции истечет. Об этом сообщает Associated Press 27 июня.

NASA будет контролировать возможную миссию.

Ожидается, что Международную космическую станцию, запущенную в 1998 году, необходимо будет вывести с орбиты к 2030 году.

Заместитель администратора NASA по управлению космическими операциями Кен Бауэрсокс отметил, что станция остается образцом науки, исследований и партнерства в космосе.

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