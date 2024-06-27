В Минске продается живой крокодил 8 27.06.2024, 18:29

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Почем?

Нильский крокодил по кличке Ленчик, по документам – Данди, выставлен на торги, сообщили на сайте Beltorgi.by.

Тринадцатилетний самец (родился 7 октября 2010 года) сейчас находится в Минском зоопарке. Кормят крокодила курицей и рыбой трижды в неделю. За раз он должен съедать 1–1,2 кг пищи.

Начальная стоимость «лота» – Br2000, сумма задатка – Br200, шаг торгов – Br100. Заявки можно подавать с 30 июня по 29 июля 2024 года. Торги состоятся 30 июля 2024 года с 11:00 до 16:00 онлайн.

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