Лукашенко заявил, что молодые и перспективные должны прийти к власти, но сам уходить не хочет 8 27.06.2024, 18:46

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Диктатор сообщил о смене поколений.

Узурпатор Александр Лукашенко считает, что молодые и перспективные профессионалы должны прийти к власти в республике. Соответствующее заявление диктатор сделал в четверг, 27 июня 2024 года, принимая ряд кадровых решений.

– Новое поколение. То, о чем я говорил: идет смена поколений. Должны прийти к власти, не только к управлению отдельными направлениями, молодые, перспективные и профессиональные люди. Непрофессионалов за столом нет, - приводит слова белорусского узурпатора БелТА.

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