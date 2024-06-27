Белорусский таксист в Варшаве заработал больше $300 за смену 27.06.2024, 19:02

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Все дело в новом законе.

Пользователь TikTok под ником Arturio, работающий в такси в Варшаве, показал заработок за 12-часовую смену — примерно 300 долларов чистыми. Цены выросли после изменений в законодательство, вступивших в силу с 17 июня: теперь работать в такси можно только с польскими водительскими правами. Из-за этого с рынка пришлось уйти многим эмигрантам, пишет «Мост».

Молодой человек показал расчёт за один рабочий день. Его заработок составил 1527 злотых, расходы — 272, а чистый доход — 1255 злотых.

— Польское такси сейчас просто сходит с ума, — говорит белорус.

Рост ставок таксист связывает с новыми правилами.

— С 17 числа началась просто какая-то вакханалия. В приложениях такси целыми днями горят коэффициенты. Такого не было на моей памяти никогда, а я два года почти работаю. Приложения дают нереальные бонусы.

Правда, позднее молодой человек написал, что «халява» длилась только неделю.

В комментариях его коллеги более сдержаны в оценках. Некоторые говорят, что такой ажиотаж только в Варшаве.

Откуда такой заработок?

С 17 июня все таксисты в Польше должны иметь польское водительское удостоверение. Это касается и тех, кто работает через мобильные приложения. Обменять на польское удостоверение права, выданные на родине, например в Беларуси, Украине или Грузии, можно через 185 дней после переезда в Польшу, а процесс обмена в некоторых городах занимает два месяца. Поэтому с рынка ушли многие эмигранты, приехавшие в Польшу недавно.

По данным Bolt, 17 июня в Варшаве через это приложение ездило на 26% меньше обычного. FreeNow отключил около 15% водителей. Представительница компании Uber Polska в комментарии TVN24 заявляла, что в крупнейших городах рынок покинет до 30% водителей, совершающих почти половину поездок.

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