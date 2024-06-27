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ЕС намерен конфисковать платежи «Газпрому» за российский газ

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  • 27.06.2024, 19:24
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ЕС намерен конфисковать платежи «Газпрому» за российский газ

«Газпром» может лишиться последней выручки на европейском газовом рынке.

Потерявший две трети экспорта и получивший рекордный в своей истории убыток «Газпром» может лишиться последней выручки на европейском газовом рынке.

Оставшиеся покупатели российского газа в ЕС получили предупреждение, что их платежи в адрес «Газпрома» могут быть арестованы, сообщает Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.

По словам собеседников агентства, конфискации денег, которые европейские компании платят за российский газ, добивается польский энергоконцерн Orlen. Около месяца назад он направил письма австрийской OMV, венгерской MVM CEEnergy, а также словацкой SPP — трем компаниям, продолжающим получать газ «Газпрома».

В письмах Orlen ссылается на решение суда в Варшаве и необходимость компенсировать убытки, которые польская компания понесла от прекращения поставок российского газа в 2022 году.

«Дочка» Orlen — компания Europol Gaz, управлявшая польским участком трубопровода «Ямал-Европа», — в мае 2023 года подала иск к «Газпрому» на 6 млрд злотых, или $1,45 млрд, требуя возместить потери из-за нарушения условий контрактов. Теперь Orlen добивается ареста денег, которые причитаются «Газпрому». От венгерской MVM CEEnergy, в частности, польская компания требует $350 млн, рассказал один из источников Reuters.

Чтобы избежать блокировки платежей, на которую «Газпром» может ответить прекращением поставок, власти Венгрии в срочном порядке приняли норму, защищающую газовые расчеты от претензий третьих стран. Аналогичный закон принял парламент Словакии, сообщила в начале недели SPP: согласно документу, в стране запрещено накладывать арест на газ в газотранспортной системе или платежи за него.

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