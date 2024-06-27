Сколько в этом году стоят автобусные туры на Черное море в Грузию из Беларуси 6 27.06.2024, 19:38

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Речь идет об автобусных турах в Кобулети и Батуми.

Грузия в этом году очень популярна у белорусов, которые хотят недорого отдохнуть на море. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций.

Речь идет об автобусных турах в Кобулети и Батуми.

«Туры эти привлекают наших туристов, несмотря на длительную дорогу. 14−16-дневный тур, включает восемь или десять ночей отдыха на море, остальное время занимают экскурсии и дорога», — рассказали эксперты.

На первую ночевку туристы обычно останавливаются в Воронеже, потом, по программе туров, их ждет переезд по Военно-Грузинской дороге, где делают остановки для фотосессий. После этого автобусы прибывают в Тбилиси, где путешественников ждет еще один ночлег и целый день экскурсий по грузинской столице, а после — трансфер в Кобулети или Батуми.

Автобусы выезжают из Минска, областных и многих районных белорусских городов.

«Средняя цена на такие туры колеблется от 340 до 450 долларов на человека. Есть туры подороже с полным пансионом — такой тур может стоить и до 600 долларов. Но также можно найти туры от 280 долларов на человека за ту же 14-дневную поездку с восьмидневным отдыхом на пляже Кобулети, правда, в эту стоимость не включены экскурсионные пакеты, за которые все равно придется заплатить по маршруту», — добавили эксперты.

Сезон таких туров только начался, конец июня считается его неофициальным стартом, поскольку обычно в это время вода в море становится комфортной для купания.

Как заявили в РСТО, дешевле автобусных пляжных туров в Грузию для белорусов будет только отдых на курортах Краснодарского края в России.

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