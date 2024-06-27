Россия потеряла в мае более 30 тысяч солдат 7 27.06.2024, 19:47

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Больше, чем набрала в армию.

Российская армия теряет на поле боя всех, кого рекрутирует, и даже больше – по крайней мере именно так обстояли дела в мае, когда она вторглась в Харьковскую область и была остановлена с помощью полученного Украиной американского оружия и вездесущих украинских дронов.

Прошедший месяц оказался особенно кровавым: в среднем российская армия теряла убитыми и раненными более 1000 человек каждый день – такими данными с The New York Times поделились разведки США, Великобритании и других западных стран.

Британская разведка считает май самым кровавым за все 27 месяцев войны, полагая, что потери составляли, в среднем, около 1200 человек в день. Таким образом, за май армия могла лишиться 31-37 тысяч бойцов.

При этом, по словам американских чиновников, Россия продолжает пополнять ее на 25-30 тысяч человек в месяц. Это позволяет командованию продолжать бросать солдат в смертельные мясные штурмы, не заботясь о сохранении численности пытающейся оккупировать Украину войсковой группировки.

Подобная тактика более-менее сработала дважды – при взятии Бахмута и Авдеевки. Правда, для их захвата приходилось бросать вагнеровцев, заключенных и простых солдат в мясорубку очень долго: битва за Бахмут длилась около года, Авдеевку штурмовали четыре месяца. После ввода войск в Харьковскую область 10 мая 2024 г. поначалу казалось, что результат будет достигнут быстрее: в ходе постоянных атак на Волчанск российским частям в первые же дни удалось занять часть города. Но затем наступление заглохло. По словам украинских и американских военных, этой весной тактика мясных штурмов дает заметно меньший результат.

При этом велись они не только на северо-востоке, но и на востоке Украины. Однако массовое применение дронов, кассетных боеприпасов и переход ВСУ к обороне, в том числе с минированием подходов и использованием фортификационных сооружений, фактически приравнивает нахождение наступающих солдат на открытой территории к самоубийству. А их еще к тому же стали часто посылать в атаку не на бронетехнике, а на мотоциклах, квадроциклах, открытых машинах типа «багги». По подсчетам аналитика открытых данных Эндрю Перпетуа, в общей сложности в мае было уничтожено, повреждено и брошено солдатами 182 таких транспортных средства. Если в феврале россияне потеряли в боях пять мотоциклов, в марте – один, в апреле – 13, то в мае – 56, отмечает Forbes.

«Президент Путин и Москва очень старались добиться больших успехов, прорваться через линию фронта этой весной, – сказал в интервью NYT генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. – Они пытались и потерпели неудачу. Они добились очень маленьких успехов и платят за это очень высокую цену».

По масштабам потерь май может приближаться к войне в Афганистане: тогда за 10 лет военных действий погибло немногим более 15 000 советских военнослужащих. В ходе украинской войны афганскую уже превзошла битва за Авдеевку, в которой российская армия потеряла около 16-17 тысяч человек убитыми.

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