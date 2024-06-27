Азаренко и Соболенко допустили к Олимпиаде

Азаренко и Соболенко допустили к Олимпиаде3
- 27.06.2024, 20:01
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Ранее Соболенко отказалась выступать на ОИ в Париже.
Международный олимпийский комитет допустил к Олимпиаде белорусских теннисисток Викторию Азаренко и Арину Соболенко. Обновленный список индивидуальных нейтральных спортсменов из Беларуси и РФ, имеющих право на участие и приглашенных на Олимпийские игры 2024 года, был опубликован в четверг.
Правда, третья ракетка мира Соболенко недавно заявила, что в Париже выступать не будет. Она сослалась на загруженный календарь и на желание подумать о своем здоровье.
Виктория Азаренко свое решение еще не озвучила.