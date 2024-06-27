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Азаренко и Соболенко допустили к Олимпиаде

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  • 27.06.2024, 20:01
  • 1,420
Азаренко и Соболенко допустили к Олимпиаде

Ранее Соболенко отказалась выступать на ОИ в Париже.

Международный олимпийский комитет допустил к Олимпиаде белорусских теннисисток Викторию Азаренко и Арину Соболенко. Обновленный список индивидуальных нейтральных спортсменов из Беларуси и РФ, имеющих право на участие и приглашенных на Олимпийские игры 2024 года, был опубликован в четверг.

Правда, третья ракетка мира Соболенко недавно заявила, что в Париже выступать не будет. Она сослалась на загруженный календарь и на желание подумать о своем здоровье.

Виктория Азаренко свое решение еще не озвучила.

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