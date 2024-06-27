Белорусам предложили вакансию «менеджера по шашлыкам» 3 27.06.2024, 20:15

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За 3000 рублей в месяц.

Вакансия менеджера по шашлыкам появилась на российском портале по поиску работы. Специалиста ищет рекламное агентство, работающее с российскими проектами Skyeng, Skysmart и «Пикабу». В Беларуси они ищут менеджера по шашлыкам с отдаленной работой, пишет «Наша Нiва».

В описании к вакансии зарплата указана в российских рублях — от 50 тысяч до 80 тысяч на руки, то есть от 1,9 тысяч до 3 тысяч белорусских рублей. При этом выезжать за пределы Беларуси не нужно, так как работать предлагают удаленно.

Среди обязанностей в описании к вакансии: закупать мясо по выгодным ценам за счет компании, готовить маринад, жарить шашлык удаленно по видеосвязи и даже работать в паре с пивным менеджером, тоже удаленно.

Нанять готовы только кандидатов с опытом от 1 до 3 лет, которые понимают разницу между свининой и курятиной и «знают, почему маринад на минералке лучше, чем на майонезе».

Работать нужно с 10:00 до 19:00, если поставленная задача не выполнена ранее.

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