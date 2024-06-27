Российский спутник распался на орбите, создав угрозу МКС 27.06.2024, 20:30

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«Ресурс-П» распался более чем на 100 деталей.

Российский космический аппарат «Ресурс П1» распался более чем на 100 деталей на низкой околоземной орбите 26 июня, что могло представлять угрозу для Международной космической станции, сообщило космическое командование ВС США (SPACECOM) в X.

Спутник «Ресурс П1» был запущен в июне 2013 года. В пресс-службе «Роскосмоса», отвечая на запрос РБК, напомнили, что аппарат вывели из эксплуатации два года назад. Подробностей инцидента ни одна из сторон не раскрыла.

Инциденты с разрушением спутников на орбите случаются регулярно. Так, в августе прошлого года старый советский спутник «Космос», уже давно выведенный из эксплуатации, распался на орбите после столкновения с космическим мусором.

США в 2021 году обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия против одного из своих спутников, в результате чего появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением. Космическое командование США тогда подтвердило, что имело место редкое и потенциально опасное «событие, связанное с образованием мусора», но не сообщило подробностей и не упомянуло Россию. Находящиеся на МКС космонавты и астронавты из-за сближения с обломками в целях безопасности укрывались в кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon.

В мае Пентагон заявил, что Россия вывела на низкую околоземную орбиту спутник, который может атаковать другие спутники. В американском военном ведомстве указали, что на этой же орбите находятся правительственные спутники США.

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