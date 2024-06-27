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В Сморгони спасатели достали из воды обессиленную собаку

  • 27.06.2024, 20:45
В Сморгони спасатели достали из воды обессиленную собаку

Рядом с ней нашли мешок.

Спасатели вытащили на берег собаку, которую очевидцы заметили в водоеме на Вилейском переулке в Сморгони, сообщили в МЧС.

Вечером 26 июня жительница райцентра заметила на поверхности воды обессиленную собаку. Пес был настолько истощен, что даже не мог поднимать голову. Добраться к животному самостоятельно женщина не смогла, поэтому обратилась в МЧС.

Прибывший на место спасатель достал собаку на берег и передал волонтерам для передержки.

«Как позже рассказали очевидцы, рядом с собакой был мешок, вероятнее всего, животное чудом выбралось из него», — добавили в МЧС.

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