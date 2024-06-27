В РФ губернаторам запретили «побеждать» на «выборах» с результатами, как у Путина 27.06.2024, 20:51

Диктатор РФ получил на «выборах» более 87% голосов.

Губернаторам запретили побеждать на выборах в регионах со сверхбольшим результатом, рассказали «Ведомостям» пять источников, близких к администрации президента. В «Сенеже» с 19 по 22 июня в закрытом режиме прошел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике по подведению итогов президентской кампании и подготовке к региональным выборам.

«Эпоха сверхбольших результатов ушла в прошлое. К примеру, результат в 55% — оптимальный для губернаторов, но может быть выше, до 67–68%. Остальное считается [скорее] «дурным тоном», — сообщил изданию один из источников по итогам семинара.

По данным других собеседников, нормальный является явка не ниже 35%, а результат — больше 55%. По их словам, чем выше у главы региона результат, тем больше ожиданий у населения, что его переведут в другой регион. В отношении региональных парламентов пропала обязанность, чтобы их контролировали партией власти. Речь идет не только о результатах голосования за «Единую Россию» по списку, но и общее число мандатов на региональных выборах.

«Тотальное доминирование не является главной целью. В том числе и потому, что все политические силы должны участвовать в делах страны», — поделился своими выводами один из источников, другой собеседник утверждает, что среди депутатов должно быть как можно больше лояльных парламентариев, в том числе, и из других партий. По словам еще одного источника, на предстоящих выборах нет установок по высокой явке. Он привел пример, что на выборах в заксобрания она может быть больше — 30%, а в региональных столицах — 25%.

Собеседник газеты рассказал, что на семинаре обсуждались общественные тренды и правильная реакция на них. Чиновникам сообщили, как проводить работу с участниками войны и разъяснили ситуацию по межнациональной политике. Конкретных шагов источники издания не привели.

В зону особого внимания перед выборами попали шесть субъектов РФ. Это выборы губернаторов в Санкт-Петербурге и на Алтае, выбор в заксобрания и гордумы в Хабаровском крае, Марий Эл и Курганской области, а также выборы мэра Абакана в Хакасии.

Менее проблемными в администрации президента считают выборы губернаторов в Вологодской, Калининградской, Оренбургской и Самарской областях, Калмыкии и Забайкалье. На выборах заксобраний — Москву и Республику Алтай, а на выборах административных центров Чукотку (тут еще пройдут выборы мэра Анадыря), Вологодскую, Мурманскую, Челябинскую, Иркутскую области, Ненецкий АО, Калмыкию, Бурятию и Забайкалье. Остальные регионы считаются субъектами «с устойчивой ситуацией», говорит источник.

По словам президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, у подобных семинаров есть несколько смыслов, среди которых обмен опытом и помощь новым участникам. «Кроме того, это и предъявление нового контента, в том числе связанного с управлением рисками», — уточнил он.

Выборы президента России, на которых Владимир Путин переизбрался на пятый срок, чтобы оставаться у власти до 2030 года, проходили с 15 по 17 марта. Путин получил на выборах более 87% голосов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com