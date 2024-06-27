FT: Украина и США договариваются с Израилем о передаче 8 систем Patriot 1 27.06.2024, 21:13

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Израиль будет выводить из строя восемь батарей Patriot и заменять их на более современные системы.

Соединенные Штаты Америки, Израиль и Украина ведут переговоры по поставкам Киеву в восемь систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным FT, соглашение еще не окончательно, однако оно вероятно предусматривает то, что Patriot будут сначала отправлены из Израиля в США, а затем доставлены в Украину.

Интересно и то, что в апреле в Израиле заявили о том, что будут выводить из строя восемь батарей Patriot, которым уже более 30 лет, и заменять их на более современные системы. Однако они до сих пор используются в противостоянии Израиля с ХАМАСом из-за опасений, что напряженность в отношениях с поддерживаемым Ираном боевой группировкой Хезболла может перерасти в полномасштабную войну.

В случае, если Украина действительно получит Patriot, это позволит существенно изменить обороноспособность во время российских обстрелов.

Также источник FT отметил, что хотя передача всех восьми систем обсуждается, не все они могут быть отправлены в Украину. При этом в Украине не подтвердили факт переговоров.

«Украина продолжает работать с разными странами мира над получением дополнительных систем Patriot. Мы еще раз призываем все страны, имеющие такие системы, предоставить их Украине», - сказал Кулеба в интервью Financial Times.

Кроме переговоров между США и Украиной, состоялись также прямые переговоры между Израилем и Киевом о передаче Patriot.

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