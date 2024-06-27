Что почем продают на летней Комаровке 1 27.06.2024, 21:25

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Лисички по 18 рублей, малина — по 10.

Первый месяц лета принес на Комаровку практически все ягоды, много ранних овощей и первые грибы. «Онлайнер» посмотрел, что и по каким ценам сейчас продают на рынке.

Покупателей на Комаровке много даже в будний день. Конечно, не такие толпы, как на выходных, но некоторые целенаправленно идут к рынку с большими пакетами и ведрами. В первую очередь потому, что сейчас сезон ягод. Есть белорусская, молдавская и узбекская черешня, наши малина, клубника, голубика, черника, земляника и крыжовник.

Грибного изобилия пока нет. Лисички в среднем по 18 рублей за килограмм, другие грибы встречаются точечно.

Наконец-то огурцы и помидоры не по космическим ценам.

Много зелени, за которой выстраиваются очереди.

Арбузы, абрикосы, персики — все понемногу начинает дешеветь.

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