В одном строю 2 Игорь Эйдман

27.06.2024, 21:29

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Игорь Эйдман

Мы и раньше догадывались, что Россией правят психи, а теперь получили лишнее подтверждение.

Хакеры из «Киберсопротивления» взломали почту помощника заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева – Алексея Заклязьминского.

Там оказалось много занимательного. Мы и раньше догадывались, что Россией правят психи, а теперь получили лишнее подтверждение этому. Помощник Медведева боится Wi-Fi сетей, считая их «главной угрозой здоровью русских детей». Украинские хакеры его даже прозвали «шапочкой из фольги».

Но самое интересное даже не это. Из взломанной переписки следует, что с Советом безопасности активно сотрудничает оплот российских системных либералов «Высшая школа экономики» (ВШЭ). Ее специалисты дают рекомендации, например, по политике России в Арктике. И какие рекомендации:

1. «Существенно увеличить морскую государственную территорию РФ в Арктике»;

2. Пересмотреть систему «прямых исходных линий вдоль арктического побережья Российской Федерации» с целью «отнесения дополнительных акваторий арктических морей к историческим водам Российской Федерации»;

3. «Разработать правовое обоснование размещения спецбоеприпасов и их носителей в Арктическом регионе для военного контроля государственной территории Российской Федерации в Арктике, а также близлежащих территорий недружественных государств».

То есть сотрудники «вышки» призывают российские власти к захвату и аннексии арктических территорий, к размещению там ядерного оружия и шантажу им соседних государств.

Напоминаю, это пишут не какие-нибудь сумасшедшие фашисты типа Дугина или Проханова, а специалисты из либеральной фабрики мысли. Оттуда в последние годы были уволены или ушли некоторые либерально настроенные преподаватели, но большинство-то осталось. Уйдут ли они с работы после того, как их организация рекомендовала территориальные захваты и ядерный шантаж в Арктике? Вопрос риторический.

Политические аналитики по инерции продолжают различать в России какие-то центры влияния: с одной стороны – фашиствующий Изборский клуб, а с другой – либеральная «вышка». Давно уже не так. Сейчас они все в одном строю готовят новые захваты и войны. Конкурируют только за финансовые потоки, содержательные или какие-то этические различия стерлись.

Кстати, ВШЭ еще не под санкциями? Непорядок.

Игорь Эйдман, Facebook

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