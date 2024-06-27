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В США на месте футбольного поля появилась 30-метровая воронка

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  • 27.06.2024, 21:51
  • 2,372
В США на месте футбольного поля появилась 30-метровая воронка

Часть поля ушла под землю вместе с мачтой освещения.

В американском Олтоне (штат Иллинойс) часть футбольного поля в городском парке в среду утром ушла под землю — на его месте образовалась воронка более 30 м глубиной и 30 м в диаметре. Об этом сообщает местное издание The Telegraph.

Вместе с искусственным покрытием под землю ушла мачта освещения.

Под полем находится известняковая шахта. Владельцы шахты сообщили, что причиной провала стало проседание грунта.

Мэр Олтона Дэвид Гойнс сообщил, что никто не пострадал.

Сроки ликвидации провала пока неизвестны — состояние грунта должны изучить инженеры и геологи.

Несколько десятилетий назад на окраине парка уже появлялась десятиметровая яма под ручьем. Засыпать ее удалось не сразу, для этого пришлось менять русло ручья.

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