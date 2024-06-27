Украина уже получила 50 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы 27.06.2024, 22:02

До конца года Прага передаст ВСУ до 500 тысяч снарядов.

В рамках чешской инициативы Украина уже получила 50 тысяч боеприпасов. До конца года Чехия передаст ВСУ до 500 тысяч снарядов.

Об этом сообщает Ceske Noviny со ссылкой на министра обороны Яну Чернохову.

По ее словам, Чехия сотрудничала с Германией при поставке 50 тысяч боеприпасов. Издание уточняет, что это первая часть из 180 тысяч боеприпасов, которые были закуплены за счет немецкого вклада.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что десятки тысяч единиц боеприпасов будут регулярно ежемесячно доставляться в Украину. По его словам, до конца года в рамках чешской инициативы в Украину будет поставлено до 500 тысяч боеприпасов. Это количество снарядов уже профинансировано.

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