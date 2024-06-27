Под Варшавой разбился самолет пожарно-спасательной службы
- 27.06.2024, 22:28
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Пилот выжил.
В пригороде Варшавы потерпел крушение легкомоторный самолет пожарно-спасательной службы, пилот выжил.
Об этом сообщает Onet.
Авария произошла днем 27 июня в районе населенного пункта Белява, что в юго-восточном пригороде польской столицы. На место происшествия отправились медицинский и военный вертолет.
По предварительной информации, самолет начал аварийную посадку в поле и она получилась не совсем успешной. На место происшествия отправились медицинский и военный вертолет.
Пилот смог самостоятельно выбраться из аппарата и был в сознании на время приезда медиков, его госпитализировали. Причины аварии пока неизвестны.