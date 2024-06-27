Под Варшавой разбился самолет пожарно-спасательной службы 27.06.2024, 22:28

2,956

Пилот выжил.

В пригороде Варшавы потерпел крушение легкомоторный самолет пожарно-спасательной службы, пилот выжил.

Об этом сообщает Onet.

Авария произошла днем 27 июня в районе населенного пункта Белява, что в юго-восточном пригороде польской столицы. На место происшествия отправились медицинский и военный вертолет.

По предварительной информации, самолет начал аварийную посадку в поле и она получилась не совсем успешной. На место происшествия отправились медицинский и военный вертолет.

Пилот смог самостоятельно выбраться из аппарата и был в сознании на время приезда медиков, его госпитализировали. Причины аварии пока неизвестны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com