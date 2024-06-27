Чудо в Харькове: ФАБ-500 попала в дом с 10-летним ребенком и не взорвалась

Чудо в Харькове: ФАБ-500 попала в дом с 10-летним ребенком и не взорвалась4
- 27.06.2024, 22:54
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Фото последствий.
В четверг, 27 июня, россияне ударили по Харькову бомбами ФАБ-500. Одна из них попала в стену жилого дома и не сдетонировала. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вынули бомбу и извлекли со двора неразорвавшийся снаряд. На момент попадания в доме находился 10-летний мальчик, он не пострадал, отметили в прокуратуре.
Там также сообщили, что в результате российской атаки на город были повреждены частные дома, корпуса и общежития вуза. Кроме этого, повреждения получили здание ГСЧС. Пять человек пострадали.
Руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков заявлял, что 27 июня российские оккупанты впервые ударили по Харькову бомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Он подчеркнул, что ФАБ-500 вдвое мощнее КАБ- и ФАБ-250, которыми ежедневно бомбят Харьков.
По его словам, две авиабомбы запускали с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области РФ. От места запуска до попадания — 65 километров.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщали, что россияне нанесли удар по Харькову и попали по району жилой застройки.