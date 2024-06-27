Роналду установил уникальный рекорд на Евро-2024 2 27.06.2024, 22:44

2,874

Криштиану Роналду

В матче с Грузией.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в матче Евро-2024 против Грузии (0:2) установил очередной рекорд в футболе.

Об этом сообщает beIN SPORTS.

Игра против грузин стала для 39-летнего португальца 50-й в футболке национальной команды на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы.

Роналду стал первым в истории футболистом, кому покорилось такое достижение.

28 матчей Криштиану сыграл на чемпионатах Европы, 22 — на чемпионатах мира. В этих поединках он забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Португалец 14 раз поразил ворота соперников на ЧЕ, и 8 на ЧМ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com