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Роналду установил уникальный рекорд на Евро-2024

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  • 27.06.2024, 22:44
  • 2,874
Роналду установил уникальный рекорд на Евро-2024
Криштиану Роналду

В матче с Грузией.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в матче Евро-2024 против Грузии (0:2) установил очередной рекорд в футболе.

Об этом сообщает beIN SPORTS.

Игра против грузин стала для 39-летнего португальца 50-й в футболке национальной команды на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы.

Роналду стал первым в истории футболистом, кому покорилось такое достижение.

28 матчей Криштиану сыграл на чемпионатах Европы, 22 — на чемпионатах мира. В этих поединках он забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Португалец 14 раз поразил ворота соперников на ЧЕ, и 8 на ЧМ.

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