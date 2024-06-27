Роналду установил уникальный рекорд на Евро-2024

Роналду установил уникальный рекорд на Евро-20242
- 27.06.2024, 22:44
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В матче с Грузией.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в матче Евро-2024 против Грузии (0:2) установил очередной рекорд в футболе.
Об этом сообщает beIN SPORTS.
Игра против грузин стала для 39-летнего португальца 50-й в футболке национальной команды на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы.
Роналду стал первым в истории футболистом, кому покорилось такое достижение.
28 матчей Криштиану сыграл на чемпионатах Европы, 22 — на чемпионатах мира. В этих поединках он забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Португалец 14 раз поразил ворота соперников на ЧЕ, и 8 на ЧМ.