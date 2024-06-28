Разведка США спрогнозировала начало войны между Израилем и Хезболлой 28.06.2024, 7:52

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Фото: Rabih Daher/AFP/Getty Images

Большое нападение произойдет без предупреждения.

Американская разведка считает, что масштабное противостояние между Израилем и Хезболлой, вероятно, вспыхнет в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не придут к соглашению о прекращении огня в Секторе Газа.

Об этом сообщает Politico.

Официальные лица США не уверены, что Израиль и ХАМАС в ближайшее время согласятся на соглашение, предложенное президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Тем временем Армия обороны Израиля и Хезболла разработали планы боя и пытаются приобрести дополнительное оружие, сказали изданию два высокопоставленных чиновника США, ознакомленных с разведданными.

Обе стороны публично заявили, что не хотят войны, но американские чиновники все больше верят в начало интенсивных боев.

Риск сейчас выше, чем когда-либо за последние недели, сказал другой высокопоставленный чиновник США.

Разведка США предлагает несколько более консервативную оценку, чем разведка из некоторых частей Европы. Там считают, что война между Израилем и Хезболлой может произойти через несколько дней. Многие советовали своим гражданам покинуть Ливан. Канада также готовится эвакуировать тысячи людей из страны. Государственный департамент в четверг опубликовал рекомендации по путешествиям для граждан США, призывая их «решительно пересмотреть» поездку в Ливан.

Два высокопоставленных чиновника подчеркнули, что пока неясно, когда именно может начаться война, но отметили, что Израиль пытается быстро восстановить свои запасы и военный потенциал.

Официальные лица США сообщили Politico со ссылкой на данные разведки, что катализатор войны, например, большое нападение с любой стороны, вероятно, произойдет без предупреждения.

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