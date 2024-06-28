Песков начал подпускать розовый туман Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

28.06.2024, 8:02

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ДМИТРИЙ ПЕСКОВ

ФОТО: GETTY IMAGES

То, что руки кривые, это понятно.

Работа пресс-секретаря Пескова – отдуваться за беззакония, рождаемые подчиненными великой геополитической дыры из Кремля, выдавать на люди мутную oтсeбятину.

Порождение Путина Kaдырoв угрожал вчера кровной местью родственникам тeppopистoв, заявив, что их отцы «лишатся головы».

После этого заявления Кaдырoва, он должен был быть немедленно отстранен от должности, в отношении него должно быть начато следствие. В будущем так и будет, но не сегодня.

Спросили Пескова. Тот начал подпускать розовый туман: «Речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнений то, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой».

Песков, не «непримиримость и жесткость», а только то, что написано в законе. Это ваша рамка. «Кровная месть» и «лишатся головы» в законе не записаны, - это преступления. Глава российского региона, угрожающий, что он совершит yбийcтвa, выходит за рамки закона. Вы же, Песков, фактически присоединяетесь к Кaдыpoву, к его пpeступнoму заявлению.

Между прочим, Песков, никто не мешал вашему шефу с помощью его Бортникова, Нарышкина, Колокольцева и других предотвратить тepaкты в «Крокусе» и Дагестане. То, что «руки кривые», понятно.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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