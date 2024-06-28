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The Telegraph: Наступает новая эра морской войны

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  • 28.06.2024, 8:11
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The Telegraph: Наступает новая эра морской войны

«Гражданские» корабли вскоре смогут перевозить стаи БПЛА.

«Гражданские» корабли вскоре смогут перевозить стаи беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Отмечается, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall предлагает новую форму оружия: стандартный транспортный контейнер, который может вмещать 126 ударных беспилотников, и если одна компания публично обсуждает эту идею «другие также рассматривают ее, и последствия для морской войны могут быть значительными».

«Хотя беспилотники - это совсем не новинка, теперь они однозначно являются направлением путешествий для военных во всем мире. Все инвестируют в системы без экипажа в воздухе, на поверхности и под поверхностью для выполнения задач, начиная от материально-технического снабжения до наблюдения, от создания препятствий до удара. Это не обязательно потому, что они лучше альтернатив, а потому, что они дешевле. Поскольку оборонные бюджеты большинства стран НАТО находятся под давлением, это важно», - пишет издание.

По словам автора статьи, необходимость защищаться от атак «стаи» БПЛА также устарела. А вот наличие контейнерного способа развертывания является новым методом.

«Защита от этого может вызвать проблемы, наиболее очевидной из которых является то, что 126 часто превышает число, с которым вы можете справиться. Современным радарам не составит труда отследить их все, но во многих системах защиты быстро закончатся ракеты и пули», - говорится в статье.

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