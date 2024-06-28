Военный эксперт: Кремль надеется на прорыв фронта, ситуация критическая 28.06.2024, 8:18

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Этому есть ряд подтверждений.

Россия продолжает верить в возможность оперативного прорыва украинской обороны и продвижения вглубь территории Украины. Это подтверждается высокой интенсивностью боевых действий, наблюдаемой в последние месяцы. Об этом рассказал со-директор программ внешней политики и координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью изданию OBOZ.

По оценкам эксперта, среднесуточное количество боевых столкновений составляет около ста, что указывает на стабильно высокую интенсивность боевых действий.

Мельник также подчеркнул, что недостаточно информации для точной оценки риска прорыва украинской обороны.

«Если говорить о рисках, то здесь нужно быть очень осторожным, ведь я не владею ситуацией в отношении наших линий обороны. Это не только наличие инженерно-фортификационных сооружений, это также обеспечение личным составом, качество личного состава, наличие резервов, способность перебрасывать эти резервы с одного участка на другой», — говорит Мельник.

Эксперт добавил, что Украина имеет общее представление о возможностях российской армии, однако многие детали не раскрываются.

«Но что касается нашей стороны, то по понятным причинам многие детали не раскрываются, а в официальных заявлениях, по моему мнению, иногда делается слишком большой акцент на том, чтобы успокоить общество, не вызывать излишней тревоги и паники», — добавил Мельник.

Таким образом, по мнению эксперта, Украина находится в критической фазе, когда Россия имеет стратегическое преимущество в театре боевых действий.

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