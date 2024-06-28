Взрыв под Белгородом остановил мирового лидера по производству сапфиров 2 28.06.2024, 8:24

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Завод «Монокристалл» обесточен.

Российский завод «Монокристалл», позиционирующий себя в качестве мирового лидера в производстве сапфиров для оптоэлектронной промышленности, остановил свою работу из-за уничтожения еще одной подстанции в Шебекинском районе Белгородской области, передает dialog.ua.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что подстанция уничтожена «из-за обстрелов ВСУ» и жалуется, что сроки ее восстановления неизвестны.

«Работать в таких условиях невозможно», - цитируют его росСМИ.

Судя по заявлениям Гладкова, на заводе уже думают о переносе производства в Ставрополь, где расположена головная компания предприятия.

«Но (в таком случае - ред.) мы потеряем компетенции навсегда», - сетует белгородский губернатор.

Владельцами завода «Монокристалл» являются «Роснано» и концерн «Энергомера» Владимира Полякова. Более 98% выручки предприятия - это экспорт.

По информации из открытых источников, чистая прибыль предприятия по итогам 2019 года составила 166 млн рублей. В четверг, 27 июня, в соцсетях были опубликованы кадры поднимающегося густого черного дыма на подстанции, из-за выхода из строя которой была остановлена работа «Монокристалла».

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