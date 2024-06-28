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Стая агрессивных собак терроризирует жителей Новополоцка

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  • 28.06.2024, 8:31
  • 3,066
Стая агрессивных собак терроризирует жителей Новополоцка
иллюстрационное фото

Но местные власти «не видят» псов.

В Новополоцке стая собак наводит страх на местных жителей. Агрессивные бездомные псы растерзали пока только животных, в том числе кошек, но люди уже тоже начали опасаться нападения. Новополочане создали петицию, в которой просят местный горисполком принять меры.

По словам авторов обращения, бродячие собаки начали доставлять серьезное беспокойство местным жителям с ноября 2023 года.

«Стая из пяти-шести собак, среди которых есть крупные, размером с немецкую овчарку, регулярно нападает на котов по всему городу. Эти собаки голодные, их поведение агрессивно, и уже пострадало большое количество животных», — говорится в обращении.

Люди пытались решить проблему, оставляя свои заявки по телефону и через официальный сайт службы 115, предоставили снимки убитых собаками животных, но безуспешно.

«Звонки на горячую линию исполкома лишь перенаправлялись в ЖРЭО, откуда жалобы передавали в службу отлова. Однако служба отлова утверждает, что не видит собак и не может предпринять никаких действий», — рассказали местные жители в петиции.

Они просят чиновников принять меры для защиты жителей, гостей и животных Новополоцка.

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