«Ну елки-палки…»: Z-эксперты сорвались в эфире, признав провал РФ в войне с Украиной 4 28.06.2024, 8:39

10,992

У пропагандистов сдали нервы.

Российские пропагандисты все чаще теряют контроль над своими эмоциями и срываются в эфирах из-за неудач российской армии.

Военные Z-эксперты полковники Тимошенко и Баранец, которые ведут программу на радио «Комсомольская правда», в сердцах признали, что руководство России полностью провалилось в войне с Украиной.

После того как в эфир дозвонился слушатель и спросил, какие проблемы в российской армии вскрыла война с Украиной, Z-экспертов буквально прорвало.

Видео в своем YouTube-канале опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

У ведущих сдали нервы, и они стали просто разносить российское военное командование. По их словам, российская армия провалилась буквально во всем: от беспилотников и заканчивая обмундированием, транспортом и связью.

Пропагандисты настолько разошлись, что вспомнили первый этап вторжения РФ, когда российский десант был перебит ВСУ в Гостомеле.

«Мы провалились во всем! Нет ни связи, ни беспилотников, ни разведки, ни обмундирования, ни транспорта! Высадили в Гостомеле десант, а его покосили! Ну, конечно, провалились в том, что говорили, что нас будут с цветами, с музыкой, с песнями, с плясками встречать…», - заявили они.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com