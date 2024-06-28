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«Ну елки-палки…»: Z-эксперты сорвались в эфире, признав провал РФ в войне с Украиной

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  • 28.06.2024, 8:39
  • 10,992
«Ну елки-палки…»: Z-эксперты сорвались в эфире, признав провал РФ в войне с Украиной

У пропагандистов сдали нервы.

Российские пропагандисты все чаще теряют контроль над своими эмоциями и срываются в эфирах из-за неудач российской армии.

Военные Z-эксперты полковники Тимошенко и Баранец, которые ведут программу на радио «Комсомольская правда», в сердцах признали, что руководство России полностью провалилось в войне с Украиной.

После того как в эфир дозвонился слушатель и спросил, какие проблемы в российской армии вскрыла война с Украиной, Z-экспертов буквально прорвало.

Видео в своем YouTube-канале опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

У ведущих сдали нервы, и они стали просто разносить российское военное командование. По их словам, российская армия провалилась буквально во всем: от беспилотников и заканчивая обмундированием, транспортом и связью.

Пропагандисты настолько разошлись, что вспомнили первый этап вторжения РФ, когда российский десант был перебит ВСУ в Гостомеле.

«Мы провалились во всем! Нет ни связи, ни беспилотников, ни разведки, ни обмундирования, ни транспорта! Высадили в Гостомеле десант, а его покосили! Ну, конечно, провалились в том, что говорили, что нас будут с цветами, с музыкой, с песнями, с плясками встречать…», - заявили они.

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