Трубы горят 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

28.06.2024, 8:50

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Ультиматум дошел и до Медведева.

Когда Путин выдвинул свой ультиматум Украине, мир уже о нем забыл почти сразу. Пожали плечами, обсудили кратко и махнули рукой. Причем все – от Америки до Китая.

Но один человек, как видно в это время спал. Это – Медведев. Вчера он объявился, словно находился в глубоком запое, и до него путинский ультиматум дошел едва-едва. Медведев объявил, что ультиматум носит срочный характер. Срочно надо принимать, «трубы горят».

Впечатление такое, что сидит персонаж в герметичной комнате. Иногда его выпускают, дают в руки справку и говорят: «Давай, скажи, что-нибудь погромче!». Тогда Анатольич «дает жару».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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