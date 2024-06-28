Культовое американское авто простояло 48 лет заброшенным и легко завелось 2 28.06.2024, 8:58

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Видеофакт.

В США удалось оживить Chevrolet Bel Air 1957 года выпуска. Знаменитый автомобиль простоял 48 лет в гараже. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Iron City Garage.

Это купе Chevrolet Bel Air не ездило с 1976 года. Впрочем, оно хранилось в неплохих условиях, а потому состояние автомобиля очень неплохое.

На кузове Chevrolet Bel Air очень мало ржавчины. Объясняется это тем, что в 70-х машину перекрасили. Хромированные детали хорошо сохранились, да и салон нуждается лишь в чистке.

Двигатель Chevrolet Bel Air также оказался беспроблемным — его довольно быстро удалось обслужить и завести. Теперь для авто ищут нового владельца, который восстановит его до оригинального состояния.

Chevrolet Bel Air первого поколения — ценная коллекционная модель и одно из самых знаменитых авто 50-х годов. Она была довольно массовой (выпущено 488 тыс. машин), однако до нашего времени дошло не так много Bel Air. Конкретно это купе оснащено начальным 4,6-литровым V8 мощностью 185 л. с.

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