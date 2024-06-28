В ISW назвали цели российского наступления на Торецк 28.06.2024, 9:08

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И спрогнозировали его развитие.

Россияне сохраняют темп своего наступления на Торецком направлении с момента его активизации в этом районе 18 июня и, вероятно, надеются «срезать» украинский выступ в этом районе. Однако пока быстрые успехи россиян возле Торецка остаются маловероятными.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Российские войска пока привлекли к этой операции лишь ограниченные силы. Аналитики ISW считают это свидетельством того, что оккупанты продолжают отдавать предпочтение постепенному продвижению путем изнурительных штурмов, а не оперативным значительным успехам благодаря быстрым маневрам.

С 18 июня, когда россияне усилили наступление на Торецком направлении (к юго-западу от Часового Яра и к северо-востоку от Авдеевки) после относительного затишья на этом участке фронта в течение 2024 года, войска РФ проводили в основном фронтальные пехотные наступления на села южнее и восточнее Торецка, и еще не проводили никаких значительных механизированных штурмов в этом районе, отмечают в ISW.

Российские силы также еще не достигли заметных тактических успехов в этом районе, считают аналитики. Очевидно войска РФ пытались воспользоваться тем, как наступление россиян на Харьковщину частично оттянуло силы ВСУ, чтобы тем временем достичь новых завоеваний в критически важных прифронтовых районах, в частности в Донецкой области. В то же время в ISW считают примечательным, что для этого войска РФ активизировали свое наступление на Покровском направлении вместо усиления давления к западу от Авдеевки или захвата оперативно важного города Часов Яр.

Однако чем дальше российские силы будут продвигаться в районе Часова Яра и на северо-запад от Авдеевки, не достигая продвижений на Торецком направлении, тем глубже будет становиться украинский выступ в районе Торецка, отмечают в ISW. Это позволит украинским силам вести огонь непосредственно по тылам российского наступления на Покровском направлении и в направлении Часова Яра. Более глубокий выступ ВСУ в районе Торецка также сделало бы войска РФ более уязвимыми для значительных украинских контратак. Поэтому, как предполагают в ISW, российские наступательные операции возле Торецка, вероятно, призваны уменьшить эту угрозу со стороны украинского выступа, тогда как российские войска надеются продвигаться дальше на запад от Авдеевки и в направлении Часова Яра.

Наступательные действия россиян на Торецком направлении также свидетельствуют о том, что российское военное командование не считает целесообразным широкомасштабную операцию наступления на Константиновку с нескольких оперативных направлений. Константиновка является южной «границей» пояса из четырех крупных украинских городов Донбасса, который формирует костяк обороны ВСУ в Донецкой области (Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка). Войска РФ давно стремятся захватить эти города и достигли относительно быстрых тактических успехов к северо-западу от Авдеевки в апреле 2024 года.

Тогда ISW оценил, что оккупанты, возможно, намеревались продвигаться с Авдеевского направления на север вдоль трассы H-20 (Донецк — Константиновка) в направлении Константиновки с юга для поддержки будущего наступления от Часова Яра на Константиновку с востока.

Однако российским войскам до сих пор не удалось захватить Часов Яр или достичь дальнейших значительных тактических достижений в этом направлении в течение последних месяцев. Скорость продвижения россиян на северо-запад от Авдеевки с тех пор также значительно замедлилась.

Впрочем, продолжение российских наступательных операций на запад и юго-запад от Авдеевки в направлении автомагистрали T0504 (Константиновка-Покровск), а не дальше на север от Авдеевского выступа, свидетельствует о том, что оккупанты сейчас стремятся продвигаться на запад в направлении Покровска, а не проводить более широкую операцию в попытке захватить Константиновку одновременно с юга и востока.

В то же время операции на Торецком направлении, возможно, отражают намерение россиян поддержать будущее наступление от Часова Яра в направлении Константиновки в более узкой наступательной операции по захвату города. С другой стороны, российские силы могут не претендовать на значительные тактические успехи на Торецком направлении, но надеяться, что наступательные операции в этом районе вызовут давление на украинские силы на более широком фронте в Донецкой области и будут способствовать продвижению оккупантов в направлении Часова Яра и на запад от Авдеевки (в направлении Покровска).

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