Говорил с самолетом: пилот украинского МиГ-29 сбил два Shahed за один вылет 2 28.06.2024, 9:13

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Летчик рассказал, как это было.

Украинскому летчику-истребителю удалось сбить два ударных дрона Shahed за один боевой вылет. Его историей поделилась пресс-служба воздушного командования «Запад».

Павел – летчик Севастопольской бригады тактической авиации воздушного командования «Запад», пилот фронтового истребителя МиГ-29. Одна из его боевых задач – работа в небе во время отражения российских массированных комбинированных ракетно-авиационных ударов.

В тот день, по его словам, у него было чувство уверенности. Поднимался в небо с одного из оперативных аэродромов и перед полетом «поздоровался» с самолетом, мысленно сказал, что нужно сбить Shahed. После того, как летчик уничтожил один ударный дрон, получил задание на уничтожение еще одной цели.

«Тогда я снова сказал мысленно своему самолету: «Мы должны с тобой сделать это, сбить и второго». И мы это сделали. Ночь была бессонная, но результативная для меня, и закончилась спокойным утром для украинцев, на которых были нацелены эти два вражеских дрона», – рассказал Павел.

Когда это произошло, в пресс-службе не уточнили.

«Сбивать малоразмерные и малоскоростные ударные дроны не так просто, как кажется, – рассказывает летчик. – Надо все тщательно просчитать: скорость самолета, свои маневры в небе».

Он отметил, что украинские летчики много тренировались и тренируются, чтобы эффективно бороться с Shahed. Кроме того, победы в небе требуют работы многих людей на земле.

«Техники и инженеры постоянно поддерживают самолет готовым к боевому вылету. Работаем в режиме 24/7. Выявить цель помогают боевые расчеты радиотехнических подразделений, зайти на нее – персонал пунктов наведения авиации. Это слаженная работа большого коллектива», – пояснил пилот.

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