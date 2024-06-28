«Банан на Мадейре по вкусу напомнил картошку» 5 28.06.2024, 9:23

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Белорусы рискнули попробовать очень необычные блюда.

Отправиться в отпуск и не попробовать экзотические блюда? Для героев этого материала это просто невозможно. Во-первых, часто такая еда оказывается вкусной, ну а если изыски не зайдут, опытом всегда можно похвастаться перед друзьями. В любом случае туристу обеспечены яркие эмоции, а еще воспоминания, которые не займут место в чемодане, но точно останутся навсегда. Какое на вкус молоко верблюда или мясо кенгуру, стоит ли смешивать рыбу с бананом и могут ли удачно сочетаться в одном блюде бараньи потроха? Журналисты onliner.by расспросили белорусов об их необычных гастрономических опытах.

«Пиранья зашла всем»

Дмитрий с женой и сыном недавно побывали во Вьетнаме. Теперь Азия — в числе любимых направлений семьи. Свою роль в получении ярких эмоций сыграла местная кухня: такого герои не пробовали больше нигде.

— Перед поездками мы часто изучаем информацию о стране, в том числе узнаем о местной еде. Так, в одном ролике на YouTube о Вьетнаме узнали про бань бао — выпечку, внешне напоминающую большой пельмень с начинкой из яйца и мяса. Продаются такие на каждой заправке, а стоят всего доллар. Это очень вкусно! Знаю, что вьетнамцы советуют заходить в самые неприметные заведения: здесь всегда будет что-то необычное, — рассказывает белорус. — Во Вьетнам мы поехали с друзьями — они из тех людей, которые предпочитают знакомые блюда. Так что приходилось чередоваться: то выбираем из меню что-то привычное, то пробуем новое. Мне же так хотелось экзотики!

Одно из самых ярких кулинарных впечатлений от Вьетнама — блюда из пираньи. Причем получается настоящий квест: туристов привозят на рыбалку и предлагают в прямом смысле самим выловить себе обед.

Дмитрий шутит, что выбирать, пробовать или нет, не приходилось: другой еды все равно не было. А еще это незабываемый опыт: выловить, увидеть и потрогать рыбу с почти «человеческими» зубами.

— Пиранья зашла всем! Во-первых, по вкусу она похожа на обычную рыбу — сравнил бы с нашей озерной, а вот костей мало. Было вкусно, возможно, свою роль сыграли специи, — вспоминает Дима. — Если говорить об изысках, то именно вьетнамская кухня запомнилась мне больше всего. На первый взгляд, она достаточно простая, но очень сытная. В рецептах используются продукты, которых не встретишь в большинстве других мест. Например, тут мы попробовали мясо крокодила и страуса. Все подают маленькими кусочками, и не всегда можно понять, где какой вид мяса. Страус был жестковатым, будто старая курица. Крокодил напомнил лягушачьи лапки: что-то среднее между курицей и рыбой. Мне понравилось! Еще мы ездили на ферму и пробовали сушеную змею, но ее мясо было очень жестким, практически резиновым. А из-за обилия специй вкуса самой змеи я так и не почувствовал.

«По описанию хаггис — это совсем не аппетитное блюдо»

Дарья — опытная путешественница: в свои 32 года она уже посетила 58 стран и всегда выбирает для поездок новые направления. Рассуждает девушка так: а смысл повторяться, если в мире еще столько потрясающего?

Незабываемыми поездки делает и еда, причем чем экзотичнее, тем круче.

Свежеприготовленная кобра со змеиной фермы или жареный на вертеле крокодил — такие воспоминания дороже любого сувенира.

Из последней поездки (а это была Шотландия) Даша привезла новый гастрономический опыт: впервые попробовала хаггис. Это национальное блюдо, которое готовят из бараньих потрохов (сердца, печени, легких) с добавлением лука, сала и приправ. Варят все это великолепие в бараньем сычуге. Даша смеется: да, звучит не супераппетитно, и пробовать блюдо ей было даже страшно. А что по вкусу?

— Мне хаггис напомнил колбаски-гриль, но без привкуса гриля. Было не остро, соли добавили в меру. Позже я узнала, что в блюдо добавляют перемолотые овсяные хлопья — в этом секрет особой нежности. А жарят все это в нежнейшем кляре. Вообще, попробовать хаггис — это дань моему детству. Я училась в лингвистической гимназии и многое знала о культуре Великобритании, в том числе о кулинарных традициях.

Белоруска уверяет: вкус превзошел все ее ожидания! Кстати, стоит деликатес для этих мест совсем не много: за порцию вышло около €8. Этим история с британским фуд-колоритом не ограничилась: в Англии Даша попробовала «кровянку». Девушка рассказывает, что если не знать, какой ингредиент в блюде основной (а это бычья кровь), то и догадаться нереально. А вот в Беларуси этот деликатес Даша пока не ела. Вполне возможно, однажды любопытство все же возьмет верх.

«Банан по вкусу напомнил картошку»

Дима, как и все герои этого материала, фанат путешествий. По мнению парня, в поездках едва ли не самое главное — это успеть попробовать максимум из блюд местной кухни. Если хочется не упустить новый яркий опыт и выйти за рамки шведского стола в отелях, то белорус рекомендует глянуть гайды, заметки, посты и отзывы о заведениях на Tripadvisor. Такая подготовка помогла ему влюбиться в кухню Мадейры — здесь в почете необычные сочетания продуктов, которые могут сперва даже шокировать. Рискнете ради интереса попробовать рыбу с бананом? Спойлер: по вкусу 9 из 10.

— Вкус рыбы с бананом оказался очень сбалансированным. В основе — рыба-сабля в кляре. Она чуть соленая, с мягким, немного желеобразным мясом. Банан (на самом деле это платан, он менее сладкий) по вкусу напомнил картошку, но с более сладким и травянистым вкусом. Блюдо сдобрено мякотью маракуйи — кислой, фруктовой и немного крахмалистой. Все это вместе — крайне приятное сочетание вкусов! — рассказывает герой. — Мой главный совет всем путешественникам — начать пробовать экзотику с малого. В первые дни путешествия можно есть хорошо известные блюда, а дальше выбирать то, что кажется любопытным или хотя бы съедобным. Ну а спустя какое-то время вы можете обнаружить себя в кафе с очень довольным лицом — хрумкающим сушеных сверчков, стейк из акулы, улиток и неизвестных моллюсков.

«Мясо верблюда оказалось на удивление мягким»

Анна побывала в 20 странах. В каждой поездке девушка старается получить максимум эмоций: например, не испугалась поплавать с акулами на Мальдивах, а на Гоа даже попробовала акулу на вкус. Некоторые эксперименты с местными продуктами или блюдами оставляют не самые приятные воспоминания, зато можно похвастаться попробованной экзотикой. Особенно если это что-то труднодоступное для наших широт: скажем, мясо и молоко верблюда (из него, кстати, даже делают шоколад).

— Мясо верблюда я попробовала по совету знакомых в ресторане Абу-Даби. Оно оказалось на удивление мягким. Я бы отнесла его ближе к баранине, а по текстуре напомнило говядину.

Пересиливать себя, чтобы попробовать это необычное блюдо, мне не пришлось. В той же поездке я попробовала еще и верблюжье молоко — оно нереально вкусное! Нежирное и напоминает топленое коровье.

Вообще, я люблю получать новые впечатления. Ну, и хвастаться тем, что ела что-то такое, что очень сложно найти, — улыбается Аня.

«Больше всего понравилось мясо эму»

На счету Кати уже есть крутое достижение — кругосветка, за которую белоруска посетила 52 страны. По словам героини, для нее путешествия — это неотъемлемая часть жизни, где всегда есть место рискам. Это касается и экзотических блюд. Катя рассуждает так: привычную еду легко найти и дома, а шанс попробовать что-то уникальное упускать нельзя. Так, во время поездки по Австралии Катя попробовала мясо кенгуру и эму. Но, как говорится, был нюанс.

— Первые кенгуру, которых я увидела в Австралии, — это были мертвые тушки вдоль дорог, и запах был соответствующий. Поэтому, когда пришло время попробовать стейк из кенгуру, я сомневалась и тщательно обнюхивала темный кусок мяса, — улыбается героиня. — Мясо кенгуру очень специфическое. Вкус очень зависит от того, где и как оно было приготовлено. Я пробовала стейк в хорошем ресторане, а потом в кафе попроще. В первом случае мясо было сочным, ни на что не похожим по вкусу. А вот в кафе кусочки были твердыми. Но больше всего мне понравилось мясо эму — оно сладкое и очень нежное.

В составе дегустационного сета, который Катя заказала в одном из австралийских ресторанов, помимо мяса эму и кенгуру, еще были кусочки… хвоста крокодила.

Правда, по вкусу крокодил девушке совсем не понравился: ощущалось послевкусие болотной тины, да и жевать кусочки было сложно. Но об опыте белоруска не жалеет: решают яркие эмоции.

— Жизнь одна, так что советую пробовать все, что захочется. Но лучше всегда обращать внимание на условия приготовления блюда и место, где вы его пробуете. Я чаще всего выбираю заведения с хорошей репутацией среди местных жителей: если они ходят туда каждый день и зал всегда полон посетителей, это хороший знак. Во все поездки я на всякий случай беру с собой немного лекарств, хотя нежелательных последствий еще ни разу не было. А вот впечатлений я получила на всю жизнь!

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