«Была допущена ошибка: разница не 110 рублей, а 90!» 4 28.06.2024, 9:28

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Белоруска возмутилась ценой на штаны.

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где показала два ценника на одни и те же штаны в магазине Zara в Минске. На одном стоимость — 219 рублей (ценник магазина), на другом — 39,95 евро (136,6 рубля).

«Коротко о наценках в Zara в Минске. Берем штаны — 219 рублей. И на эти же штаны «проскочила» этикеточка 40 евро. 40 евро — это 130 рублей. Ну, 110 рублей сверху накинули, иначе евро 30», — поделилась своими подсчетами автор ролика.

И в подписи к видео исправилась: «Была допущена ошибка: разница не 110 рублей, а 90!»

Комментаторы, конечно, стали делиться экономической грамотностью с белоруской. «Цена закупки + логистика + 20% НДС [налог на добавленную стоимость] + налоги 20% + затраты на аренду, оплату сотрудникам и так далее. В два раза больше от начальной цены», — посчитал один пользователь TikTok.

«Ну, а как ты хотела? Доставка, растаможка, налоги сами себя не оплачивают. Купляй беларускае — будет без накидки», — порекомендовал другой.

Кто-то же решил поделиться общим впечатлением от магазинов Zara в столице: «В Минске Zara — отстой. Хамоватый персонал. Один раз была и теперь всегда прохожу мимо».

«Кто этот хлам покупает за такие деньги?» — возмутился еще один юзер TikTok.

«Наша сгущенка тоже на Западе 10$ стоит, не четыре рубля», — поделился наблюдениями другой пользователь.

В одной из веток комментариев автор ролика, кстати, рассказала, по какой цене хотела бы купить эти штаны: «За 40 [евро]».

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