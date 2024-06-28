Войска РФ штурмовали границу Украины на новом направлении 1 28.06.2024, 9:36

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Его показали на карте.

Российские силы активизируют свои операции на Харьковском направлении, стремясь оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью России и приблизиться к Харькову на расстояние артиллерийского выстрела.

Вечером 26 июня российская диверсионно-разведывательная группа совершила трансграничное нападение на Золочевском направлении, к северо-западу от Харькова.

Однако полномасштабные наступательные операции в этом районе пока не начались. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны успешно отразили нападение российских войск в районе Сотницкого Казачка. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российская диверсионно-разведывательная группа проникла на украинскую территорию и вступила в бой с применением стрелкового оружия. После этого украинские пограничники смогли отбить атаку. По мнению одного из российских военных блогеров, эта атака была частью российских усилий по созданию оперативной неопределенности вдоль границы на северо-востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российские войска готовятся к новым наступательным действиям, сосредотачивая свои силы у украинской границы в 90 км к северо-западу от Харькова. Это может позволить российским силам начать наступательные операции на юг, в направлении Золочева, или на запад, в Сумскую область. Оперативная неопределенность, созданная такими действиями, помогает России закрепиться и втянуть украинские силы вдоль более широкого фронта на севере Харьковской области.

Ситуация на Харьковском направлении

Как рассказали в ISW, 27 июня бои продолжались к северу и северо-востоку от Харькова, но изменений в линии фронта не произошло. 26 и 27 июня российские и украинские силы продолжали вести бои в районе Липцев и Глубокого, а также вблизи Волчанска. Российский военкор сообщил, что украинские силы успешно контратаковали в Волчанске и восстановили позиции на нескольких улицах.

Командир украинского батальона, действующего на севере Харьковской области, отметил, что российские войска роют траншеи на первой и второй линиях обороны, однако украинская артиллерия и беспилотные летательные аппараты затрудняют их усилия по строительству укреплений. По данным ISW, недавно части 44-го армейского корпуса России были переброшены на харьковское направление с херсонского фронта.

Аналитики ISW подчеркивают, что российские войска продолжают использовать тактику постепенного продвижения и создания оперативной неопределенности, чтобы отвлечь украинские силы и усилить давление на различных участках фронта.

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