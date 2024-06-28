«Он рассказывал о связях в министерствах, милиции и всяких высоких кругах» 2 28.06.2024, 9:48

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Мужчина брал у белорусов деньги на проект с Национальным аэропортом, которого не существует.

Вы можете представить себе человека, который с легкостью убеждает других в невероятных бизнес-идеях, а эти самые другие с такой же легкостью отдают ему квартиры, машины, последние деньги, а когда их нет, берут кредиты? Трудно, но такая ситуация сложилась в Беларуси. Поверив в перспективную задумку с предполагаемой поддержкой Национального аэропорта, люди отдавали ему значительные суммы, хотя в воздушной гавани страны о таких проектах ничего не слышали.

«Разговаривает так, будто это я ему деньги должен, а не он мне»

В редакцию onliner.by обратился Дмитрий с подозрением на что-то неладное с одним гражданином и его фирмой. Дело в том, что в Минске есть некий Арман Хачатрян, который под предлогом развития своего проекта (о нем ниже) занимает деньги у белорусов и не возвращает (либо возвращает частично). Конкретно Дмитрию с октября 2023 года он должен 8000 рублей.

— Мой знакомый Роман работал в казино, а Арман часто посещал такие заведения. В общем, он быстро втерся в доверие к персоналу, некоторых даже водил по ресторанам. Его воспринимали как положительного дядьку, делового человека, ворочающего большими суммами. Как-то ночью он пришел поиграть. У Романа было 10 000 рублей в кассе, а Арман стал просить у него эти деньги для игры: мол, ему вот-вот привезут, и он все отдаст. В итоге он проиграл деньги Ромы и просто убежал. А кассу как закрывать? Тут Рома звонит мне и просит помочь деньгами. Я согласился.

Так как Арман был постоянным гостем, найти его номер было нетрудно, подсказали другие игроки. Я позвонил ему и договорился о встрече. Вечером следующего дня мы с ним пообщались и сошлись на том, что деньги теперь он должен мне. Арман пообещал вернуть 10 000 рублей в понедельник. Ох, сколько историй я услышал, почему ему это не удается, хоть сериал снимай.

Дмитрий начал вести счет обещаний, которыми Арман кормил его почти каждый день в течение месяца. Вышло 22 пункта, ни опровергнуть, ни подтвердить которые мы не можем.

— Сперва он был спокойным, но затем быстро стал дерзить и разговаривать на повышенных тонах: якобы я скоро узнаю, кто он такой, какие люди за ним стоят, и что мне скоро придется извиняться перед ним. Угрожал правительством страны, милицией, КГБ, что меня выловят, накажут, посадят. Я понимал, к чему все идет, что ничего, кроме его слов, у меня нет и мне нужны хоть какие-то подтверждения долга. Где-то через месяц снова созваниваюсь с ним, он рассказывает, что находится в Турции, я еду к нему домой в Минске, так как знаю адрес, а он там сидит. В тот день он написал расписку на полную сумму с обязательством вернуть деньги в ноябре 2023 года (копия есть в редакции. — Прим. Onlíner).

Но чуда не произошло. Ни в ноябре, ни в декабре, ни в других ближайших месяцах деньги к Дмитрию не вернулись. Должник и вовсе заблокировал его (как звонки, так и сообщения). Парень стал волноваться за свои кровные и решил поискать людей, которые также передавали деньги Арману. И сильно удивился, когда ему написали девять человек из Беларуси, одиннадцать из России и еще один из Армении.

— В конце ноября я написал заявление в милицию, на что мне ответили, мол, это гражданско-правовые отношения — идите в суд. Платить госпошлину я не решился, подумал: потеряю 1000 рублей, время, а свои деньги так и не верну. Тогда я начал через интернет искать людей, которым, как и мне, Арман должен денег. В Беларуси мне ответили девять человек. У всех он брал деньги под какой-то проект с аэропортом Минск.

Когда начал объединять всех в группу, люди первое время были как будто зомбированы: они и представить не могли, что Арман должен каждому. Если у нас в стране байка, что он берет деньги под проект с Национальным аэропортом, то в России он брал в долг под проект с РЖД. Почему меня это заинтересовало? Аэропорт — это визитная карточка страны, а такие люди, как он, портят ему репутацию.

Шестнадцатого мая Арман разблокировал Дмитрия в мессенджере и перевел ему 2000 рублей. Как потом выяснилось, эти 2000 рублей он занял у другого человека — Ильи, который сообщил об этом в общую группу. Если то, что рассказывает нам Дмитрий, окажется правдой, то на сегодня Арман под разными предлогами взял порядка $330 тыс. в эквиваленте. Но как ему это удалось?

— По моей информации, все деньги он проигрывает в казино, и, если милиция возьмется за дело, это очень легко проверить. Мы пребываем в шоке, но в то же время понимаем, что такова реальность. Со мной он разговаривает так, будто это я ему денег должен, а не он мне. Так как люди начали задавать ему все больше и больше вопросов, он придумал, как выкрутится: по его версии, мне заплатили $100 000, чтобы я развалил его проект. Это полнейший бред.

«Он рассказывал о связях в министерствах, милиции и всяких высоких кругах»

Мы связались еще с несколькими людьми, которые утверждают, что давали Арману деньги под расписку. Самозанятый Кирилл посуточно сдавал жилье. Одним из его арендаторов стал наш предприниматель, который был далеко не таким простым, каким казался на первый взгляд.

— Он приехал в Беларусь якобы из Москвы и заселился ко мне без оплаты, говорил, что заплатит завтра. Оплата все не приходила, и через пару дней он попросил помочь с регистрацией. Я согласился, — вспоминает Кирилл. — Потом он опять обратился за помощью, в этот раз уже за денежной — в размере 500 рублей. Аргументировал это тем, что находится в сложной жизненной ситуации. Я обычно деньги в долг не даю, но почему-то проникся к нему и снова согласился.

За несколько дней проживания Арман был должен еще 500 рублей, но стал кормить Кирилла завтраками. Тот разозлился и потребовал: либо деньги, либо выселение. Арман собрал свои вещи и ушел, однако через день вернулся, принес дыню и рассчитался по долгам.

— Потом он начал рассказывать про свой проект Welcome to Belarus и попросил $1000, которые нужны ему как оборотные средства, оставив в залог машину Tesla, которая ему и не принадлежала.

Кирилл не хотел брать залог в виде чужой машины, но предприниматель уверял, что вернет деньги через месяц. И действительно, деньги были возвращены. Однако спустя некоторое время Арман снова попросил в долг — уже $1500, оставив все ту же машину. И снова вернул. Так продолжалось до октября 2023 года, пока Кирилл не передал $5500 на проект. Взамен Арман оставил расписку на клочке бумаги.— В конце ноября я написал заявление в милицию, на что мне ответили, мол, это гражданско-правовые отношения — идите в суд. Платить госпошлину я не решился, подумал: потеряю 1000 рублей, время, а свои деньги так и не верну. Тогда я начал через интернет искать людей, которым, как и мне, Арман должен денег. В Беларуси мне ответили девять человек. У всех он брал деньги под какой-то проект с аэропортом Минск.

Когда начал объединять всех в группу, люди первое время были как будто зомбированы: они и представить не могли, что Арман должен каждому. Если у нас в стране байка, что он берет деньги под проект с Национальным аэропортом, то в России он брал в долг под проект с РЖД. Почему меня это заинтересовало? Аэропорт — это визитная карточка страны, а такие люди, как он, портят ему репутацию.

Шестнадцатого мая Арман разблокировал Дмитрия в мессенджере и перевел ему 2000 рублей. Как потом выяснилось, эти 2000 рублей он занял у другого человека — Ильи, который сообщил об этом в общую группу. Если то, что рассказывает нам Дмитрий, окажется правдой, то на сегодня Арман под разными предлогами взял порядка $330 тыс. в эквиваленте. Но как ему это удалось?

— По моей информации, все деньги он проигрывает в казино, и, если милиция возьмется за дело, это очень легко проверить. Мы пребываем в шоке, но в то же время понимаем, что такова реальность. Со мной он разговаривает так, будто это я ему денег должен, а не он мне. Так как люди начали задавать ему все больше и больше вопросов, он придумал, как выкрутится: по его версии, мне заплатили $100 000, чтобы я развалил его проект. Это полнейший бред.

«Он рассказывал о связях в министерствах, милиции и всяких высоких кругах»

Мы связались еще с несколькими людьми, которые утверждают, что давали Арману деньги под расписку. Самозанятый Кирилл посуточно сдавал жилье. Одним из его арендаторов стал наш предприниматель, который был далеко не таким простым, каким казался на первый взгляд.

— Он приехал в Беларусь якобы из Москвы и заселился ко мне без оплаты, говорил, что заплатит завтра. Оплата все не приходила, и через пару дней он попросил помочь с регистрацией. Я согласился, — вспоминает Кирилл. — Потом он опять обратился за помощью, в этот раз уже за денежной — в размере 500 рублей. Аргументировал это тем, что находится в сложной жизненной ситуации. Я обычно деньги в долг не даю, но почему-то проникся к нему и снова согласился.

За несколько дней проживания Арман был должен еще 500 рублей, но стал кормить Кирилла завтраками. Тот разозлился и потребовал: либо деньги, либо выселение. Арман собрал свои вещи и ушел, однако через день вернулся, принес дыню и рассчитался по долгам.

— Потом он начал рассказывать про свой проект Welcome to Belarus и попросил $1000, которые нужны ему как оборотные средства, оставив в залог машину Tesla, которая ему и не принадлежала.

Кирилл не хотел брать залог в виде чужой машины, но предприниматель уверял, что вернет деньги через месяц. И действительно, деньги были возвращены. Однако спустя некоторое время Арман снова попросил в долг — уже $1500, оставив все ту же машину. И снова вернул. Так продолжалось до октября 2023 года, пока Кирилл не передал $5500 на проект. Взамен Арман оставил расписку на клочке бумаги.

— Машина так и стояла у нас, без ключей и техпаспорта. Она уже не заводилась, так как сел аккумулятор. Несколько раз Арман звонил, уверяя, что уехал в Дубай, и обещал вернуть деньги, а с декабря 2023 года и вовсе пропал.

— Ей-богу, не понимаю, почему все так просто отдают ему деньги?

— Он умный и начитанный, говорит на английском, знаком с темой финансов, достаточно нагловатый, если чувствует, что вы можете дать деньги, будет ходить и выпросит их. Легче дать, чем объяснять, почему нет. Он рассказывал о связях в министерствах, милиции и всяких высоких кругах.

Кирилл осознает, что расписка, вероятно, ничего не значит, ведь она не заверена у нотариуса. Теперь он консультируется с адвокатом о подаче иска в суд, надеясь вернуть свои деньги. Хотя где-то внутри понимает, что уже давно пора про них забыть.

— Мы думаем, как подавать в суд и что делать дальше. Если он игрок и все проигрывает, тогда пазл складывается.

— Почему тянете с судом?

— Это такое обманчивое чувство, что вот автомобиль стоит, хотя в глубине души я понимал, что это все фикция. Надежда была, тешил сам себя, хотя знал, что меня обманывают.

Как россиянка взяла кредит под залог квартиры на 6 млн рублей

До Беларуси Арман успел засветиться в России и Армении. Массажистка Светлана занималась лечением ног одного из своих клиентов летом 2022 года в Москве. Этим клиентом оказался Арман. Мужчина показался ей культурным, мягким, надежным. Рассказывал, что владеет рекламным агентством и много лет работает в Москве. В разговоре Светлана упомянула, что покупает дочке квартиру в Архангельске. Арман предложил ей помочь с поездкой, что поначалу казалось странным, но через несколько дней они оба уже сидели в самолете.

— Я сначала подумала, что он шутит, но через день он позвонил мне и спросил, на какую дату покупать билеты. Подумала, что мужчина держит свое слово, да и компания мне бы не помешала. В самолете Арман рассказывал, какой он крутой бизнесмен, что с ним даже РЖД работает. Мы прилетели, жили в гостинице в разных номерах. Арман проявлял себя хозяйственным мужчиной, познакомился с моей мамой и подругой, часто приглашал нас в рестораны. Он казался идеальным.

Через несколько месяцев мы съехались, за квартиру платил он. Чтобы не быть голословным, показал мне свой офис, который якобы снял, и рассказал о планах построить бизнес на одноразовой посуде. Я поверила ему. Он казался амбициозным, но денег на реализацию идей у него не было. Я стала помогать ему финансово, в том числе брала кредиты. Арман все время уверял, что скоро получит деньги от РЖД и вернет долг.

Вскоре девушка предложила взять еще один кредит под залог квартиры, ведь мужчина казался надежным.

— Отдавала под расписку на 6 млн российских рублей. Но деньги он не возвращал. Однажды Арман признался, что проиграл все в казино и думал о самоубийстве. Я была в шоке, не могла спать, но он продолжал просить еще и еще. Мы разъехались, и я сказала, что, пока не вернет мне мои деньги, никаких «нас» быть не может.

Оказалось, что Арман должен не только Светлане, но и ее подруге, с которой познакомился во время короткой поездки в Архангельск. Да-да, девушка также взяла для него кредит. Светлана подала заявление в полицию, но следователь долгие месяцы не мог найти бизнесмена, с которым все РЖД на короткой ноге. В итоге она узнала, что в интернете есть группа людей, которые, как и она, поверили в его «проекты».

— Теперь я каждый месяц плачу 45 тыс. российских рублей по кредитам. Я хотела наложить на себя руки из-за всей этой ситуации, это правда. У меня квартира в залоге, банки звонят со всех сторон. Я подала в суд на Армана, но для этого потребовалось 40 тыс. рублей. Это привело лишь к аресту его имущества, которого нет. Следующее судебное заседание назначено на июль этого года.

Я не знаю, как жить дальше, у меня дочка растет и учится. Этот человек ничем не гнушается. Ведутся все! Самое страшное, что не понятно, с какого года он всем этим занимается, ведь чтобы знать, что, как, кому говорить, нужно много опыта.

«Это заказное дело». Арман ненадолго вышел на связь

Мы попробовали связаться с Хачатряном по телефону, звонили как на российский номер, так и на белорусский — все тщетно. Мужчина вышел на связь в мессенджере, ответив, что к разговору пока не готов, так как сорвал голос. По поводу долгов оставил лишь небольшое сообщение: «Проект с аэропортом Минска. Называется Welcome to Belarus. Можете скачать либо в Google Play, либо в Apple Store и посмотреть. Все остальное — это бред Дмитрия. Это заказное дело, и скоро он за него ответит. Свои обязательства перед людьми я выполняю. Постарайтесь чтобы он вас тоже не вовлекал в свои аферы».

К слову, недавно срок действия хостинга закончился, из-за чего перестали загружаться сайт и приложения данного проекта, так что не посмотрим. Сам старт программы Welcome to Belarus до отключения от хоста переносился несколько раз. На уточняющие вопросы предприниматель ответил игнором (видимо, что-то случилось и с пальцами). Как бы там ни было, если мужчина созреет и расскажет нам свою версию событий, мы ее с радостью опубликуем.

Пока же он продолжает стоять на своем и даже нас заверил, что проект реально существует. Вот только в пресс-службе Национального аэропорта Минска нам сообщили, что ни с Арманом, ни с его фирмой никаких договоров они никогда не заключали.

Слишком дорогой проект, о котором никто ничего не слышал

Мы поговорили с близкими к компании людьми, которые на условиях анонимности рассказали, что это за проект такой. Как оказалось, изначально концепцией кампании была печать листовок с информацией об отелях, клубах и ресторанах. Эти листовки должны были раздаваться на территории аэропорта прилетающим туристам. Арман уверял людей, что такой же проект в 2013 году работал в России и Армении. После определенного времени (примерно ноябрь 2023 года) концепция меняется, и принимается решение делать приложение и запускать сайт wtb.by — под проект Welcome to Belarus. Примерно в январе-феврале 2024 года сайт и приложения в Google Play и App Store начинают работать в тестовом режиме.

— По поводу договоров с отелями, казино, ресторанами и клубами он рассказывал лишь на словах, самих договоров никто не видел. Но Арман ездил в аэропорт где-то раз в неделю, а его зам ждал в машине по полчаса. Всего на фирме работает три сотрудника: директор Арман, его зам и бухгалтер. Всем им он тоже должен денег, — рассказал знакомый с ситуацией человек.

Люди не стали ждать своих денег и на днях написали заявление в милицию, по которому проводится проверка. В настоящее время есть группа в Telegram, в которой состоит 12 человек. Все они уверяют, что Арман брал у них деньги под вышеупомянутый сомнительный проект. Если вы так же вложились в него, напишите нашему журналисту, и мы добавим вас в общую группу.

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