«Лебединое озеро» в трех актах: спецназ уничтожили позицию оккупанта, который поверил пропаганде 1 28.06.2024, 10:00

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Украинцы одновременно перехватили разговор россиянина по рации и снимали происходящее на видео.

Украинские защитники продолжают уменьшать боевые возможности противника и уничтожают российских оккупантов, которые совершают преступления на чужой для них земле. Про один из случаев рассказали Силы Специальных операций (ССО) ВСУ.

Назвали эту операцию «Лебединое озеро», но на украинский лад. На опубликованном ролике можно услышать перехват разговора бойца ВС РФ, который делился по рации текущей ситуацией. Оккупант стал жертвой собственной пропаганды, ведь рассказывал следующее:

«Гуси-лебеди полетели, может и с ними че-нибудь в купе лететь. Это не исключено, показывали по телеку… Прям сейчас на меня стая летит».

Произошел инцидент на временно захваченной части Запорожской области. Его слова частично оказались правдой, ведь операторы FPV-дронов 3-го отдельного полка ССО атаковали вражескую базу и это было также продемонстрировано на опубликованном видео.

В результате успешных попаданий россияне потеряли бронированный грузовик, а также несколько единиц личного состава.

«Финал. Итог: этот «балет» для оккупантов в Украине станет последним, ведь ССО достанут их повсюду», — говорится в сообщении.

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