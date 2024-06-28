«Сейчас удачное время для покупки» 28.06.2024, 10:10

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Риелтор о ситуации на польском рынке квартир.

Программа льготного кредитования жилья «Квартира на старт» (Mieszkanie na start) должна быть введена в Польше во втором полугодии 2024 года, но её окончательный вариант пока не принят. Те покупатели, которые готовы приобрести квартиру только с дешёвым кредитом, пока не выходят на рынок и выжидают. Это стабилизирует спрос.

О том, что сейчас происходит на рынке и чего ждать покупателям, MOST. рассказал Павел Соломянко, владелец агентства недвижимости в Белостоке.

— Какой сейчас спрос на квартиры?

— Интерес к покупке квартир сейчас, можно сказать, умеренный. Тех, кто рассчитывает купить жильё в кредит чуть больше, чем тех, у кого есть вся сумма на руках. Но в целом эти две группы покупателей примерно равны.

О программе Mieszkanie na start объявлено, но окончательные условия и дата запуска по-прежнему неизвестны, сроки срываются, в правительстве нет единого мнения по поводу деталей. И это вынуждает многих покупателей, которые не готовы откладывать решение о покупке на неопределённый срок, брать обычную коммерческую ипотеку, без государственной субсидии. Это имеет смысл: в сотрудничестве с хорошим кредитным консультантом велика вероятность найти привлекательные условия.

Таким образом, рынок постепенно стабилизируется, но любые новости об утверждении программы Mieszkanie na start могут вновь вызвать стремительные изменения на рынке жилья.

— Какие квартиры пользуются самым большим спросом?

— Как всегда, активнее всего идут сделки с универсальными квартирами, которые в последующем можно быстро продать или сдать в аренду. В основном это студии и двухкомнатные квартиры площадью около 40 кв. метров. Они дешевле, поэтому ими чаще интересуются. Более крупные квартиры ждут своего покупателя немного дольше, потому что их выбирают в основном семьи с детьми, а они тщательно оценивают местоположение, например близость к школам или удобство доступа к общественному транспорту. Продавцы знают об этом, поэтому охотнее идут на переговоры о цене и соглашаются на другие уступки. Они понимают, что лучше продать квартиру немного дешевле готовому покупателю, чем ждать ещё несколько месяцев с завышенной ценой.

«Часто появляются квартиры, цены которых отличаются от средних»

— Какие цены сейчас можно считать разумными?

— Это зависит от ряда факторов: технического состояния квартиры, её местоположения и так далее. Если очень обобщать, то в Белостоке двухкомнатная квартира с ремонтом в периферийных районах, таких как Słoneczny Stok, Zielone Wzgórza или Lesna Dolina, может стоить примерно 8,5-9 тыс. злотых за кв. метр. Ближе к центру, в районах с хорошей инфраструктурой, вблизи парков — на ул. Мицкевича, в Nowe Miasto и тому подобных — цена метра может составлять 9-10 тыс. злотых. Но часто на рынке появляются квартиры, цены которых заметно отличаются от средних. Сейчас, например, у нас продаётся трёхкомнатная квартира в районе Lesna Dolina площадью 64 кв. метра по цене менее 500 тыс. злотых. Или 59-метровая «трёшка» в районе Słoneczny Stok по цене 460 тыс. злотых.

Поэтому я рекомендую воспользоваться помощью опытного риелтора, который сможет определить, не завышена ли цена и какая из имеющихся квартир является наиболее выгодным предложением.

— Есть сегменты жилья, где сейчас наблюдается дефицит предложения?

— Сейчас как раз удачное время для покупки. Во многих сегментах рынка продавцы, видя, что сроки запуска программы Mieszkanie na start переносятся, предпочитают не ждать, а выставлять квартиры на продажу уже сейчас. Это создаёт умеренную доступность квартир.

— Что будет с ценами дальше?

— На наш взгляд, в ближайшей перспективе большого падения цен ожидать не стоит. Спрос на квартиры сохраняется, и, хотя его динамика несколько снизилась, это не приводит к удешевлению жилья. Можно считать, что сейчас цены стабилизировались, поэтому тем, кто планирует покупку, принимать решение нужно сейчас.

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