Белорусский кардиолог рассказала, как облегчить постковидный синдром 3 28.06.2024, 10:34

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В стране увеличилось число сердечно-сосудистых заболеваний.

Короновирус повлиял на рост числа сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире, и в Беларуси в том числе. Об этом рассказала директор РНПЦ «Кардиология», профессор Наталья Митьковская.

По словам кардиолога, когда начинался ковид, ей звонили канадские коллеги и говорили: «Наталья, у нас такой высокий процент поражения сердечно-сосудистой системы у пациентов. А вы что наблюдаете?»

«Но мы в то время были больше сконцентрированы на патологии легких, потому что именно от этого страдали и умирали люди», - отметила Наталья Митьковская и подчеркнула, что в конечном итоге часть пациентов, перенесших ковид, имеет проблемы с центральной нервной системой, с сердечно-сосудистой системой, с иммунитетом.

Именно поэтому в медицине ввели этот термин «постковидный синдром». Люди жалуются на сохраняющуюся слабость, на снижение памяти, на снижение переносимости физических нагрузок, на аритмию. Проблемой данного синдрома сейчас занимаются, по сути, врачи всего мира.

Наталья Митьковская дала рекомендации для улучшения самочувствия. И первая избитая, но работающая рекомендация - вести здоровый образ жизни.

«Человек, который перенес ковид, должен по возможности прекратить курить, поменьше употреблять алкоголь, больше двигаться, бывать на свежем воздухе», - подчеркнула врач.

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