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Байден и Трамп во время дебатов обсудили свой возраст

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  • 28.06.2024, 10:48
  • 3,720
Байден и Трамп во время дебатов обсудили свой возраст

В этом вопросе обошлось без взаимных оскорблений.

В ходе первых дебатов действующий президент США Джо Байден и его оппонент на выборах 2024-го Дональд Трамп, как и ожидалось, высказались о возрасте друг друга.

- Этот парень (Трамп — ред.) на три года младше и гораздо менее компетентен, — ответил демократ на вопрос о потенциальной обеспокоенности электората из-за его достаточно зрелого возраста, информирует CNN. —... меня половину карьеры критиковали за то, что я самый молодой человек в политике…, а теперь я самый старший.

Трамп тем временем заявил, что считает себя человеком в хорошей форме.

- Я только что выиграл два клубных чемпионата, даже не средние, — похвастался экс-президент США, объясняя, что речь идет об игре в гольф. — Чтобы сделать это, вы должны быть достаточно умными, и вы должны быть в состоянии бить мяч далеко. (Байден – ред.) этого не делает.

На это демократ ответил, что был бы рад устроить соревнования по вождению для себя и республиканца.

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